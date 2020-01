Malgrado le fiamme non accennino a fermarsi, gli organizzatori dell’Australian Open hanno scartato l’ipotesi di annullare la manifestazione tennistica e hanno assicurato di aver preso ogni precauzione necessaria per proteggere gli atleti dagli incendi che stanno devastando il Paese.

Novak Djokovic, presidente del consiglio dei giocatori dell’ATP e numero due mondiale, aveva chiesto domenica agli organizzatori del torneo di considerare il rinvio dell’Open se le fiamme, che hanno già fatto 25 vittime, dovessero minacciare la salute dei tennisti. Tennis Australia non ritiene necessaria una misura simile: «Considerando le informazioni già a disposizione le previsioni sono buone, non prevediamo alcun ritardo» rassicura il direttore della federazione australiana. «Gli abitanti di Melbourne non sono in pericolo», ha affermato Craig Tiley. Tuttavia l’interlocutore ha sottolineato che «la salute dei giocatori e dei sostenitori rimarrà una priorità». Sul posto ci saranno degli esperti della meteo e della qualità dell’aria che valuteranno in tempo reale le condizioni di gioco. La presenza di un eventuale fumo tossico verrà trattato come pioggia o calore anomalo: gli arbitri avranno la possibilità di interrompere il match se la situazione è ritenuta troppo pericolosa.