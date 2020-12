Derubavano gli indagati di soldi e gioielli che erano provento di attività illecite, fingendo perquisizioni e sequestri mai autorizzati dalla magistratura. Così cinque carabinieri, alcuni già congedati, avrebbero accumulato un bottino per diverse migliaia di euro andando a colpo sicuro in quanto, come investigatori, conoscevano i fascicoli.