(Aggiornato alle 15.43) Sono circa 200 gli attivisti e i politici d’opposizione russi fermati oggi al «forum dei consiglieri municipali indipendenti» nell’hotel Izmailovo di Mosca: lo riferisce il ministero dell’Interno russo. Il ministero accusa i partecipanti al forum di aver violato le norme anti-COVID e sottolinea che all’evento erano presenti «i membri di una organizzazione le cui attività sono considerate indesiderate in territorio russo». Molti osservatori ritengono il blitz di polizia un ennesimo atto di repressione politica in Russia, dove a settembre sono in programma le elezioni parlamentari.