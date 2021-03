Le forze di Haftar, che controllano l’est della Libia, hanno condotto un’operazione nella città desertica meridionale di Ubari, che ha portato all’arresto del «leader più in vista» dell’Isis in Libia, Mohamed Miloud Mohamed - che si fa chiamare Abu Omar. Così si legge in una dichiarazione del portavoce di Haftar, Ahmad al-Mesmari.