L’atleta uccisa, che aveva 25 anni, era arrivata quarta nella finale olimpica dei 5000 metri due mesi fa a Tokyo. Il mese scorso aveva stabilito in Germania il record mondiale femminile di corsa su strada femminile.

La scomparsa era stata denunciata martedì sera da suo padre. Quando la polizia è entrata in casa ieri ha trovato Tirop sul letto e sul pavimento una pozza di sangue. Il marito, Emmanuel Rotich, era stato indicato subito come il possibile colpevole.

La Federazione di atletica del Kenya ha sospeso tutte le gare per due settimane in memoria della primatista e di un altro atleta, Hosea Mwok Macharinyang, trovato morto in quello che si sospetta essere stato un suicidio.