Le forze dell’ordine ucraine hanno arrestato il sequestratore che aveva preso in ostaggio i passeggeri di un autobus a Lutsk. Lo riporta la testata online Korrespondent. Secondo l’agenzia di stampa ucraina Unian, la notizia è stata confermata dal ministro dell’Interno Arsen Avakov, che ha pubblicato un video dal luogo del blitz. «Finito», ha scritto Avakov su Twitter. Sono 13 le persone che l’uomo ha tenuto in sequestro per diverse ora, una delle quali sarebbe anche ferita.

La polizia aveva isolato la zona e fatto sapere che il sequestratore ha più volte aperto il fuoco. Secondo il vice ministro dell’Interno, Anton Gerashchenko, l’assalitore sarebbe un pregiudicato ucraino nato in Russia 44 anni fa: un tale Maksim Krivosh, che avrebbe alle spalle due condanne e dieci anni dietro le sbarre «per una serie di gravi reati», tra cui frode e possesso illegale di armi. La polizia ucraina sosteneva che l’uomo fosse stato «sottoposto a cure per un disturbo mentale», ma il ministro dell’Interno Arsen Avakov ha poi smentito questa informazione.

Pare che sia stato lo stesso assalitore a chiamare la polizia. Stando a quanto racconta Gerashchenko, alle 9.25, subito dopo aver preso in ostaggio i passeggeri dell’autobus in Piazza del Teatro, l’uomo ha telefonato alle forze dell’ordine presentandosi come Maksim Plokhoi, «Maksim il cattivo». I media ucraini attribuiscono al sequestratore un video su Telegram in cui un uomo afferma che «lo Stato è il primo terrorista» e chiede a ministri, parlamentari e giudici di pubblicare online dei filmati in cui dicono di essere dei «terroristi legalizzati». Altre testate sostengono che l’uomo volesse che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky promuovesse con un video il documentario Earthlings sullo sfruttamento degli animali.