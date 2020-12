Il magnate dei media Jimmy Lai è comparso in tribunale a Hong Kong per l’accusa di frode, ultimo dei procedimenti penali contro attivisti critici verso Pechino.

Lai e due alti dirigenti della sua azienda Next Digital sono stati accusati oggi di aver nascosto e rappresentato in modo falso l’uso dei loro uffici al proprietario dell’immobile, una società pubblica istituita dal governo di Hong Kong. Le varie contestazioni, in particolare, sono relative all’utilizzo degli spazi non in linea con quanto consentito dal contratto di locazione tra il 2016 e il 2020, con il subaffitto di una parte dei locali con conseguenti vantaggi ad Apple Daily.