(Aggiornato alle 23.52) «Minnesota Burning» è il titolo a caratteri cubitali di qualche giornale. E la città di Minneapolis brucia, in preda all’incontenibile esplosione di rabbia di tante persone scese in strada per dire no al razzismo e alla violenza della polizia. Le autorità di Minneapolis hanno annunciato il coprifuoco dalle 20 (le 2 in Svizzera) dopo i disordini e la guerriglia urbana. Vietato ogni spostamento nelle strade e nei luoghi pubblici. In serata Donald Trump ha annunciato di aver parlato con la famiglia di Floyd: «Comprendo il dolore, la famiglia di George ha diritto alla giustizia», ha detto. «Gli abitanti del Minnesota hanno diritto alla sicurezza», ha quindi aggiunto, riferendosi alle tre notti consecutive di sommossa popolare. Anche Joe Biden, suo rivale nella corsa alla Casa Bianca, ha reso noto di aver parlato con la famiglia della vittima.

L’accusa di omicidio colposo

Per placare gli animi Derek Chauvin, l’agente che ha provocato la morte di Floyd, è stato arrestato e accusato formalmente di omicidio colposo. Lo chiamano l’agente killer: nel video shock che ha sconvolto l’America e il mondo intero lo si vede mentre col suo ginocchio preme sul collo di una persona inerme, immobilizzata a terra e che implora di poter respirare. Insieme a tre suoi colleghi Chauvin era stato già licenziato.

Floyd conosceva agente che lo ha soffocato

Floyd e l’agente Chauvin si conoscevano ed hanno lavorato insieme per molto tempo come addetti alla sicurezza di un night club, secondo quanto afferma Andrea Jenkins, vicepresidente del consiglio comunale della città, in un tweet ripreso dai media Usa. Una conferma - secondo alcuni media locali - è arrivata anche dal proprietario del locale.

Il giornalista arrestato in diretta

Intanto, persino un giornalista afroamericano della Cnn è stato inspiegabilmente arrestato insieme alla sua troupe mentre stava trasmettendo in diretta. Un episodio imbarazzante che ha portato alle scuse delle autorità. Queste ultime lanciano ripetuti e disperati appelli alla calma, anche perché davanti c’è quello che potrebbe trasformarsi in un weekend di fuoco.

Le scuse del governatore e il tweet di Trump

«È il weekend più difficile della nostra storia, il mondo ci sta guardando», implora il governatore dello stato Tim Walz. Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump viene accusato di gettare benzina sul fuoco: «Se iniziano i saccheggi si inizia a sparare», la controversa frase postata dal presidente americano, subito censurata da Twitter in un braccio di ferro ormai senza esclusione di colpi con la piattaforma social più usata dal tycoon.

Di diverso tenore il messaggio di Barack Obama: «Tutto ciò non dovrebbe essere normale nell’America del 2020», scrive l’ex presidente, lanciando un appello perché si possa finalmente vivere in un Paese «dove eredità come l’intolleranza e il trattamento diseguale tra cittadini non infetti più le nostre istituzioni e i nostri cuori»: questo per Obama il «new normal» a cui bisogna lavorare, un’America senza più razzismo.

La protesta dilaga

Intanto la protesta dilaga in tutti gli States. A New York almeno 70 manifestanti sono stati arrestati dopo una notte di tafferugli a Manhattan. Mentre a Denver durante le proteste si è anche sparato. Colpi di arma da fuoco anche a Louisville, in Kentucky, dove sette persone sono state ferite durante una protesta per l’uccisione in marzo di un’afroamericana, Breonna Taylor, 26 anni, nel corso di una perquisizione da parte di tre agenti bianchi nella sua casa.

