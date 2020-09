È conosciuto internazionalmente per aver preso parte alle Proteste a Hong Kong del 2014, note come Rivoluzione degli ombrelli, in qualità di leader.

Joshua Wong è stato incluso dalla rivista TIME come Influential Teens del 2014, e sempre nello stesso anno è stato inoltre candidato come Person of the Year. Secondo la rivista Fortune è uno dei più grandi leader del mondo. Nel 2017 è stato preso in considerazione per la nomina al Premio Nobel per la pace.