Lo stesso è inoltre ritenuto appartenente al clan «Amato - Pagano» per il quale, secondo gli inquirenti, Mauriello ha curato l’importazione e la distribuzione di ingenti quantità di cocaina, tant’è che lo stesso è ritenuto vicino al noto trafficante internazionale Raffaele Imperiale, arrestato in circostanze analoghe qualche settimana fa dalle autorità emiratine. Il ministero italiano della Giustizia sta perfezionando in questo periodo le intese per completare la procedura di estradizione in tempi brevi.