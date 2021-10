La polizia messicana e l’Interpol hanno proceduto all’arresto ieri in Messico, su richiesta del governo colombiano, di Rodrigo Granda, uno dei capi delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc).

Già membro del Partito comunista colombiano, nel 1997 Granda fu nominato membro dello Stato maggiore centrale delle Farc e membro della Commissione internazionale della guerriglia in Costa Rica.

Conosciuto come il ‘ministro degli Esteri’ delle Farc, operò per il rilancio della ex candidata presidenziale colombiana Ingrid Betancourt, e fece parte della delegazione della guerriglia ai negoziati di pace svoltisi all’Avana.