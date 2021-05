I servizi segreti turchi hanno arrestato a Istanbul un presunto terrorista esperto di esplosivi di origine egiziana, affiliato all’Isis e ricercato anche dagli Stati Uniti. Il sospetto, identificato come Mustafa Abdulwahab Mahmoud, 22 anni, è stato arrestato con altri 3 sospetti alla periferia della metropoli sul Bosforo, dove sarebbe giunto in fuga dalla Siria, grazie a indicazioni di intelligence americane. L’uomo, riferisce la tv statale Trt, era sospettato di preparare attacchi in Turchia, anche contro interessi USA.