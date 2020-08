Un parlamentare ed ex ministro conservatore britannico è stato arrestato dalla polizia per stupro, sulla base dell’accusa di una dipendente del parlamento di Londra. Lo scrive il Sunday Times, ripreso anche da altri media, senza rivelare l’identità dell’arrestato, che - aggiunge il giornale - è già stato rilasciato su cauzione, in attesa di presentarsi davanti alla giustizia a metà mese.