Gli inquirenti italiani oggi hanno inflitto altri due duri colpi alla ‘ndrangheta, che in questi anni ha messo sempre più radici in Lombardia. Uno che è servito per smantellare con 17 misure cautelari eseguite dai carabinieri un traffico di droga, gestito in piazze di spaccio anche da affiliati all’ormai ben nota cosca dei Barbaro-Papalia, attiva da decenni in un’area a sud di Milano, tra Buccinasco, Cesano Boscone e Corsico. L’altro che ha portato ad una maxi confisca di beni, tra cui numerosi immobili, terreni e boschi, ma anche cavalli tenuti in un ranch, a carico dello storico boss lombardo Bartolomeo Iaconis.