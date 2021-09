Arriva a fine anno, per ora solo sul mercato americano, Astro, il nuovo robot tuttofare per la casa di Amazon, dotato della tecnologia intelligente di Alexa. Ma la società di Jeff Bezos assicura che è più di una «Alexa con le ruote».

Si tratta di un robot che si muove su tre ruote, controllabile a distanza quando si è fuori casa, alto una cinquantina di centimetri ma senza volto, anche se sul display lcd mostra espressioni e reazioni. Può essere utilizzato per controllare le persone o gli animali tra le pareti domestiche, o per pattugliare la casa inviando ai proprietari avvisi se scopre qualcosa di inusuale. Ma anche per portarci una birra o comunicare con altre persone in video mentre ci segue.