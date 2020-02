(Aggiornato alle 14.37) - La prima delegazione internazionale di esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) è arrivata in Cina per aiutare la controparte cinese a contrastare l’epidemia di polmonite da nuovo coronavirus.

«Con il 99% dei casi di coronavirus Cina, questa è ancora una emergenza per quel Paese ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo». Lo ha spiegato Ghebreyesus, aprendo oggi a Ginevra il forum globale di ricerca e innovazione per mobilitare azioni internazionali in risposta al nuovo coronavirus (2019-nCoV). Un evento che vede riuniti 400 tra i maggiori esperti mondiali.