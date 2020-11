«La macchina è comoda e permette agli utenti di effettuare un rapido tampone self-service per la diagnosi di COVID, il che ridurrà i rischi di infezioni incrociate per gli operatori sanitari», ha detto il ricercatore capo Xiao Liehui dell’Ospedale di Shenzhen dell’Università Medica Meridionale.

Il tampone molecolare è uno dei metodi diagnostici più importanti per il coronavirus. L’attuale processo di raccolta richiede che il personale medico indossi tute protettive pesanti per stare a stretto contatto con i pazienti. L’inserimento di un tampone in gola può anche far tossire il paziente, esponendo il volto del personale medico a goccioline potenzialmente infette.