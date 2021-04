Nessun divieto o stretta sui famigerati fucili d’assalto di stile militare, responsabili delle più gravi stragi compiute in America , ma una stretta sulle ‘ghost guns’, quelle pistole fatte in casa assemblando le componenti di un kit fai da te.

È la misura più rilevante del pacchetto di decreti che Joe Biden si appresta ad annunciare per contrastare la violenza delle armi da fuoco in America che ogni anno provoca la morte di almeno 40 mila persone.

Tra gli altri provvedimenti, secondo quanto anticipato, quello che riguarda le bretelle utilizzate per fissare le pistole sul braccio e così stabilizzare l’arma: d’ora in poi queste pistole saranno classificate come fucili a canna corta, dunque soggette a controlli più severi.