La pandemia di coronavirus avrebbe indirettamente contribuito alla morte di circa 228.000 bambini in più e di 11.000 madri nel 2020, oltre a 3,5 milioni di gravidanze indesiderate in Asia meridionale: è quanto emerge da un rapporto dell’Onu commissionato dall’Unicef.

«È assolutamente vitale che questi servizi siano completamente ripristinati per i bambini e le madri che ne hanno un disperato bisogno e che venga fatto tutto il possibile per garantire che le persone si sentano al sicuro nell’usarli», ha aggiunto.

Secondo il rapporto, anche dove i servizi sanitari non sono stati chiusi, il numero di persone che ne hanno usufruito è diminuito. In Bangladesh e Nepal, ad esempio, il numero di bambini trattati per malnutrizione acuta grave è diminuito di oltre l’80%, mentre le vaccinazioni infantili sono diminuite drasticamente in India e Pakistan.