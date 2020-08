Un furgone portavalori è stato assaltato in Italia, sull’autostrada A14 nel tratto tra Cerignola e Canosa di Puglia in direzione Bari. Stando alle prime informazioni riportate dai media italiani, i banditi avrebbero sparato diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo del blindato per costringerlo a fermarsi. I malviventi avrebbero anche incendiato alcuni mezzi per bloccare l’autostrada e impedire l’arrivo delle forze di polizia.