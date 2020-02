Mentre le autorità annunciavano la terza vittima a causa del coronavirus in Italia, nel weekend si è registrato un sensibile aumento negli acquisti di prodotti alimentari freschi e trasformati. È quanto si evidenzia in un monitoraggio della Coldiretti nei mercati di Campagna Amica per verificare gli effetti dell'emergenza coronavirus con l'annuncio delle prime misure per il contenimento nel Nord del Paese. «La crescente preoccupazione - sottolinea la Coldiretti - sembra spingere molti a fare scorte con la sollecitazione delle autorità alla limitazione degli spostamenti per evitare la diffusione del contagio». «Anche perché - continua la Coldiretti - nelle aree già a rischio sono state adottate misure cautelative con la chiusura di negozi, centri commerciali e mercati all'aperto per evitare rischiose forme di aggregazione. Tra i prodotti più richiesti - conclude la Coldiretti - frutta, verdura e carne ma anche altri alimenti conservabili»