(Aggiornato alle 18.29) «Siamo scioccati e rattristati nel sentire dell’orribile assassinio del presidente di Haiti Jovenel Moïse e dell’attacco alla first lady Martine. Condanniamo questo atto odioso»: così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha commentato l’uccisione di Moïse e il grave ferimento della moglie (in un primo momento ne era stata annunciata la morte), esprimendo le condoglianze al popolo dell’isola caraibica e offrendo assistenza mentre gli USA «continuano a lavorare per una Haiti sicura».

La portavoce della Casa Bianca

In precedenza la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, aveva definito un «crimine orribile» l’assassinio del presidente di Haiti. «È un crimine orribile - ha sostenuto alla CNN - e siamo molto dispiaciuti per la perdita che tutti stanno soffrendo dopo essersi svegliati questa mattina apprendendo la notizia». Per quanto ci riguarda, ha ancora detto, «siamo pronti a dare al popolo haitiano tutto l’aiuto di cui ha bisogno». «Stiamo ancora raccogliendo informazioni dettagliate - ha aggiunto - e ovviamente la nostra ambasciata in quel paese e il Dipartimento di Stato lavoreranno a stretto contatto».

Stato d’assedio ad Haiti

Il primo ministro uscente di Haiti, Claude Joseph, ha decretato lo stato d’assedio su tutto il territorio nazionale. Via Twitter l’esperto giornalista haitiano Cleefton D’haiti ha indicato che la decisione è stata adottata durante un consiglio dei ministri straordinario. L’aeroporto internazionale di Port-au-Prince è stato nel frattempo chiuso al traffico e gli aerei in avvicinamento sono stati costretti a tornare indietro o a modificare la loro rotta. È quanto è toccato ad un aereo di American Airlines, proveniente da Fort Lauderdale, in Florida, che è tornato al suo punto di partenza. Da parte sua la compagnia haitiana Sunrise Airlines ha annunciato che tutti i suoi voli «sono cancellati fino a nuovo avviso».

Borrell: «Si rischia spirale di violenza»

L’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, si è detto oggi «scioccato» dalla notizia dell’assassinio del presidente di Haiti, Jovenel Moise. Borrell ha ricordato via Twitter di aver avuto con il defunto capo dello Stato haitiano uno scambio di opinioni soltanto tre settimane fa durante un «Forum diplomatico». «Questo crimine - ha quindi sostenuto - comporta un rischio di instabilità e una spirale di violenza. Gli autori di questo assassinio - ha concluso - debbono essere identificati e portati davanti alla giustizia».

La first lady è grave ma è viva

Martine Moise, non sarebbe morta a seguito delle ferite riportate nell’attacco, come dichiarato da fonti mediche ore fa, ma, «pur in condizioni gravi, sarebbe ancora in vita ed in procinto di essere trasferita in aereo all’estero». Lo ha reso noto oggi l’ambasciatore di Haiti a Santo Domingo, nella Repubblica dominicana. In una conferenza stampa l’ambasciatore haitiano Smith Augustin ha precisato che la first lady non è morta e che potrebbe essere trasferita in un ospedale all’estero e si sta valutando il decollo di un volo speciale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata