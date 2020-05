Sono stati sanzionati per un assembramento in barca nel Canal Grande a Venezia in spregio alle direttive per la COVID-19. È accaduto nella notte quando una imbarcazione dei carabinieri che stava effettuando il controllo del territorio ha individuato una barca affollata nei pressi di Palazzo Balbi sede della Regione del Veneto. I militari hanno trovato in una piccola barca da diporto con un numero di persone oltre la capacità della stessa ma anche senza le dotazioni di protezione sanitaria. A bordo giovani, provenienti da Venezia, Padova e Treviso, che dopo aver passato la serata in diversi locali del centro storico lagunare, stavano effettuando un ultimo tour, risultato ‘fatale’ sul Canal Grande, per poi far rientro presso una struttura ricettiva, nel centro cittadino, gestita dal conduttore dell’imbarcazione stessa per passare la notte.