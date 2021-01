«Il nostro CEO Pascal Soriot è stato lieto di partecipare questa sera (ieri sera per chi legge, ndr) a un incontro con il comitato direttivo dell’UE sui vaccini. Abbiamo avuto una conversazione costruttiva e aperta sulle complessità di aumentare la produzione del nostro vaccino e sulle sfide che abbiamo incontrato». Così in una nota un portavoce di AstraZeneca.

«Ci siamo impegnati in un coordinamento ancora più stretto per tracciare insieme un percorso per la consegna del nostro vaccino nei prossimi mesi - ha aggiunto -, mentre continuiamo i nostri sforzi per portare questo vaccino a milioni di europei senza scopo di lucro durante la pandemia».