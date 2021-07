Dai dati, scrive la compagnia in un comunicato, si deduce un tasso di Tts dopo la seconda dose di Vaxzeviria di 2,3 casi per milione di vaccinati, paragonabile a quello che si osserva in una popolazione di non vaccinati. Dopo la prima dose invece l’incidenza è di 8,1 casi di Tts per milione di vaccinati.