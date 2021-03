Hancock, come aveva già detto ieri sera a voce, e come hanno fatto ripetutamente in questi giorni anche Johnson e diversi esperti del Regno dopo lo stop cautelare imposto a questo siero da diversi Paesi dell’UE, ha quindi insistito che entrambi i vaccini approvati per primi nel Paese (Pfizer fin da inizio dicembre, AstraZeneca a gennaio) sono sicuri e che non risultano rischi gravi per la salute.