Il raro evento - hanno precisato - è stato osservato in una persona che vive nella provincia di Alberta (ovest) che ha ricevuto la versione del vaccino AstraZeneca sviluppato dal Serum Institute in India, hanno scritto le autorità sanitarie su Twitter.

«La persona ha ricevuto cure e si sta riprendendo», hanno detto. Un primo caso era stato segnalato martedì scorso in un cittadino del Quebec che aveva ricevuto lo stesso vaccino.

Le formazioni di coaguli di sangue come risultato del vaccino AstraZeneca «rimangono molto rare» e il Canada «continua a vedere i benefici dei vaccini ... per la protezione contro il Covid-19 che superano i potenziali rischi», hanno detto le autorità sanitarie. «Health Canada e l’Agenzia per la salute pubblica del Canada continueranno a monitorare da vicino l’uso di tutti i vaccini anti Covid-19 e rivedere e valutare eventuali problemi di sicurezza», hanno aggiunto.