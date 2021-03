Il vaccino AstraZeneca non protegge dalla forma lieve o moderata della COVID-19 se è causata dalla variante ‘sudafricana’. Lo afferma uno studio pubblicato dal New England Journal of Medicine di un gruppo di ricercatori inglesi e sudafricani di diverse istituzioni.

In 19 dei 750 partecipanti che hanno ricevuto il vaccino si è sviluppato la COVID lieve o moderato, così come in 23 dei 717 del gruppo del placebo. «L’efficacia contro la variante è risultata del 10,4% - scrivono gli autori -. Due dosi del vaccino non mostrano quindi protezione contro la forma lieve e moderata della malattia. Nello studio non si sono verificati casi di ricovero».