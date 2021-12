AstraZeneca, trovata la causa delle trombosi

Un team di scienziati in Galles e Usa ritiene di aver trovato «la causa scatenante» dei coaguli di sangue estremamente rari dopo la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. Il team, riferisce la Bbc, ha mostrato nel dettaglio come una proteina nel sangue sia attratta da un componente chiave del vaccino ideato a Oxford, innescando una reazione a catena che coinvolge il sistema immunitario e che può culminare in pericolosi coaguli. Alan Parker, uno dei ricercatori dell’Università di Cardiff, ha dichiarato alla Bbc: «Quello che abbiamo è la causa scatenante (the trigger), ma ci sono molti passaggi che devono accadere dopo».