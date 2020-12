Ulteriori dati continueranno ad essere raccolti, per rifinire l’efficacia del vaccino su un periodo più lungo di tempo. I dati di sicurezza pubblicati finora sulle due dosi, precisa l’azienda, si riferiscono a 20’000 partecipanti arruolati in quattro sperimentazioni cliniche nel Regno Unito, Brasile e Sud Africa. I volontari erano di diverse etnie e provenienza geografica, sani o sotto un regime terapeutico stabile.

«Oggi abbiamo pubblicato i dati dell’analisi provvisoria di fase III che mostrano come questo nuovo vaccino abbia una buona sicurezza ed efficacia contro il coronavirus - commenta Andrew Pollard, capo ricercatori dell’Oxford Vaccine Trial -. Siamo molto grati ai nostri volontari per aver lavorato con noi nei passati otto mesi per raggiungere questo risultato». Complessivamente l’azienda e l’università di Oxford prevedono di arruolare oltre 60’000 persone in tutto il mondo.