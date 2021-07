Con il ritrovamento di due persone nel pomeriggio di oggi, una mamma e il suo bambino - in condizioni non giudicate gravi, sono sempre 80 i dispersi, su un totale di 215 residenti dell’area devastata dalle intemperie. Le autorità, tuttavia, riferiscono di non essere in grado di confermare l’esatto numero degli individui che si trovavano all’interno delle loro abitazioni, malgrado siano registrati come residenti.