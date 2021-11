Un cacciatore di 70 anni ha ucciso un orso bruno nel sud-ovest della Francia dopo esser stato attaccato e ferito dall’animale. L’uomo era andato a caccia di cinghiali, sabato pomeriggio, quando è avvenuto l’incidente. Secondo quanto riferito dalle autorità, il cacciatore ha sparato due colpi di fucile contro l’orso femmina, che in quel momento si trovava con i suoi cuccioli. I media locali hanno fatto sapere che il 70.enne, che fa parte di un’associazione di caccia locale di Seix, nell’Ariège, ha riportato gravi ferite alle gambe ed è stato portato in un ospedale di Tolosa. La polizia sta indagando sull’incidente. La Francia ha iniziato a reintrodurre gli orsi bruni nei Pirenei dopo che il numero degli animali è crollato negli anni ‘90. La misura ha scatenato le proteste degli agricoltori locali, secondo cui gli orsi rappresentano una minaccia per il loro bestiame.