(Aggiornato alle 08.05) Almeno 70 civili sono stati uccisi in Niger in attacchi simultanei contro due villaggi vicino alla frontiera con il Mali compiuti da sospetti miliziani jihadisti. Secondo fonti della sicurezza citate dal Guardian, 49 persone sono state uccise e 17 ferite nel villaggio di Tchombangou. Circa altri 30 civili sono stati massacrati nel villaggio di Zaroumdareye. In precedenza il Niger è stato teatro di altri attacchi di jihadisti legati ad Al Qaida e all’ISIS. Attacchi vicino alla frontiera occidentale con il Mali e il Burkina Faso e quella sud-orientale con la Nigeria hanno provocato centinaia di vittime lo scorso anno.