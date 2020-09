(Aggiornato alle 18.45) Due uomini armati di mannaia hanno aggredito quattro persone, fra cui una donna, questa mattina a Parigi, vicino all’ex sede di Charlie Hebdo, per poi scappare in metropolitana.

Il principale autore dell’attentato è un pachistano di 18 anni, conosciuto dalla polizia per reati comuni. Non ha precedenti per radicalismo islamico. Il diciottenne è stato arrestato ai piedi della scalinata dell’Opera Bastille e non ha opposto alcuna resistenza. Nella sua fedina penale, piccoli reati comuni. Con lui è stato fermato un 33.enne algerino. L’uomo è sotto interrogatorio ma non sembra direttamente coinvolto nell’azione. I testimoni finora ascoltati hanno riferito di aver visto soltanto un aggressore colpire con la mannaia le due vittime.