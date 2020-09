Il pachistano Alì H. secondo le fonti dell’inchiesta, ha «riconosciuto» e «rivendicato» il suo atto. Stando a informazioni ottenute dalla tv BFM, l’uomo - del quale è stato prolungato lo stato di fermo - riconosce «una dimensione politica della sua azione». Ali H. ha dichiarato agli inquirenti che pensava di agire contro la redazione di Charlie Hebdo, che invece si è trasferita in un luogo segreto e ultraprotetto da ormai 4 anni. Il pachistano avrebbe dichiarato anche di aver perlustrato a più ripresa la zona prima di passare all’azione e la presenza di una bottiglia di alcool ieri nella sua borsa sarebbe dovuta al suo iniziale progetto di incendiare l’edificio.

Salgono a 9 i fermi per l’attentato di ieri

Altre due persone, fra le quali il fratello di Alì H., l’attentatore pachistano di ieri a Parigi, sono in stato di fermo a Parigi per i fatti avvenuti davanti alla ex redazione di Charlie Hebdo, che hanno provocato il ferimento grave di due persone.