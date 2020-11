Un’unità speciale della polizia ha arrestato questo pomeriggio a Winterthur (ZH) due svizzeri, di 18 e di 24 anni, sospettati di avere avuto collegamenti con l’attentatore che ieri sera a Vienna ha ucciso quattro persone e ne ha ferite 22, alcune in modo grave.

L’unità speciale Diamond ha arrestato i due uomini a Winterthur in coordinamento con le autorità austriache, riferisce la polizia cantonale di Zurigo.

La direzione zurighese della sicurezza ha anche riferito di aver creato un apposito gruppo di lavoro nella Polizia cantonale denominato «Wien» che deve verificare se vi siano relazioni nel Cantone di Zurigo per quanto commesso a Vienna.

L’Isis ha intanto rivendicato l’attentato. Lo riferisce la direttrice del Site, Rita Katz. In una dichiarazione sui propri mezzi di propaganda, l’Isis ha affermato che Abu Dujana al-Albani ha effettuato l’attacco con pistole e coltelli come «soldato del califfato». L’Amaq, considerato l’organo di propaganda dello Stato islamico, in un altro comunicato ha diffuso anche una foto dell’assalitore parlando di «un attacco con armi da fuoco condotto ieri da un combattente dello Stato islamico nella città di Vienna».