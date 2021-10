Germania

Julian Reichelt è stato rimosso con effetto immediato dal suo incarico a seguito di «nuove ricerche» sul suo comportamento: non avrebbe «separato in modo chiaro la sfera professionale da quella privata» – Già in primavera era stata avviata una procedura interna sulle accuse in merito a un presunto abuso di ufficio per relazioni consensuali con le dipendenti e consumo di droga sul posto di lavoro