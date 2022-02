Varsavia ha chiesto l’attivazione dell’articolo 4 del trattato Nato. Lo rende noto il governo polacco. L’articolo prevede che le parti «si consulteranno quando, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata».

L’ambasciatore polacco a Bruxelles, dove ha sede la Nato, «ha presentato una richiesta al segretario generale della Nato, insieme a un gruppo di alleati», ha detto il portavoce del governo polacco Piotr Mueller. L’Ucraina non è un membro della Nato, ma l’alleanza ha ripetutamente condannato le aggressioni della Russia contro il suo vicino.

«C’è una minaccia per l’intero mondo libero, pertanto il governo estone ha deciso di innescare le consultazioni ai sensi dell’articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico, in cooperazione con altri alleati, tra cui Lettonia, Lituania e Polonia», scrive su Twitter la premier estone Kaja Kallas. «Le consultazioni Nato sul rafforzamento della sicurezza degli Alleati devono essere avviate al più presto per attuare misure aggiuntive per garantire la difesa dei paesi Nato», conclude Kallas.

Quanto alla Lituania, «oggi firmerò un decreto che impone lo stato di emergenza», ha detto il presidente Gitanas Naueda in una riunione del Consiglio di difesa nazionale, confermando che il paese è pronto a «chiedere l’attivazione dell’articolo 4 della Nato». Intanto la Moldavia ha chiuso il suo spazio aereo ai voli civili e la Bielorussia una parte del proprio.

In una nota l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) condanna «fermamente l’azione militare della Russia contro l’Ucraina. Questo attacco all’Ucraina mette a serio rischio la vita di milioni di persone ed è una grave violazione del diritto internazionale e degli impegni presi dalla Russia. Chiediamo l’immediata cessazione di tutte le attività militari». «Questo pomeriggio la presidenza di turno polacca convocherà una riunione rafforzata del Consiglio permanente dell’Osce a livello ministeriale», scrivono il presidente dell’organizzazione e ministro degli esteri polacco Zbigniew Rau e la segretaria generale dell’Osce Helga Maria Schmid.

«Condanno con forza l’attacco militare della Russia contro l’Ucraina che viola in modo flagrante lo Statuto del Consiglio d’Europa e la Convenzione europea dei diritti umani», ha dichiarato Marija Pejcinovic Buric, segretaria generale del Consiglio d’Europa, di cui sia la Federazione Russa che l’Ucraina sono Stati membri. «Con il comitato dei ministri e l’assemblea parlamentare - ha aggiunto - prenderemo rapidamente le misure necessarie per rispondere alla situazione attuale.»

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che «nel corso della giornata di oggi presenteremo un massiccio pacchetto di sanzioni» con cui indeboliremo l’economia russa «ai leader dell’Ue per l’approvazione». «Non permetteremo a Vladimir Putin di rimpiazzare lo Stato di diritto con la forza e la spietatezza», ha proseguito aggiungendo che «l’Ue sta con l’Ucraina e con il suo popolo: continueremo a sostenerli. L’Ucraina prevarrà».

«Adotteremo il più duro pacchetto di misure mai adottato», ha detto da parte sua l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera Josep Borrell, aggiungendo che «condanniamo il coinvolgimento della Bielorussia in questa aggressione contro l’Ucraina e la invitiamo a rispettare i suoi obblighi internazionali».

Il presidente francese Emmanuel Macron - che detiene la presidenza di turno dell’Unione europea e che questa mattina ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, il quale gli ha «chiesto interventi multipli per sostenere l’Ucraina» e lanciano un appello all’unità degli europei - «condanna fermamente la decisione della Russia di dichiarare guerra all’Ucraina» e chiede «la fine immediata» delle operazioni militari russe.

Macron, al pari del premier britannico Boris Johnson e del cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha chiesto una riunione di un vertice dei leader della Nato «al più presto». Tra l’altro il Regno Unito ha convocato l’ambasciatore russo a Londra.

Johnson, che si era già espresso poco dopo l’inizio dell’attacco, in un messaggio alla nazione in diretta tv ha sostenuto che «diplomaticamente, politicamente, economicamente e - eventualmente - militarmente, questa orribile e barbara avventura del dittatore Vladimir Putin deve finire con un fallimento». Il premier britannico ha parlato di un’aggressione «barbara» e «sconsiderata», mentre ha ribadito la solidarietà del Regno Unito e degli alleati occidentali all’Ucraina e al suo popolo.

Scholz ha dichiarato che l’operazione militare russa è «una violazione eclatante» del diritto internazionale. Un’operazione «che non può essere giustificata da nulla». «La Germania condanna nel modo più aspro questo atto senza scrupoli del presidente Putin. La Russia deve immediatamente mettere fine a questa azione militare. È un giorno spaventoso per l’Ucraina e un giorno nero per l’Europa», ha sostenuto. «Oggi con i partner della Nato decideremo dure sanzioni ed è bene che ci siamo preparati». Le sanzioni hanno l’obiettivo di dimostrare che la Russia pagherà «un prezzo amaro» per la sua azione. «Si dimostrerà che Putin con la sua guerra ha fatto un grave errore», ha aggiunto Scholz.

«Cari cittadine e cittadini oggi ci siamo svegliati in un altro mondo»: lo ha detto la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock in una dichiarazione a Berlino. «Siamo senza parole, ma non siamo inermi», ha aggiunto, annunciando il coordinamento con i partner per approvare nuove «durissime» sanzioni.

Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha definito l’attacco della Russia «ingiustificabile» e ha espresso la vicinanza del suo paese al popolo e alle istituzioni ucraine. «Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione». Anche la Farnesina ha convocato l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov.

«Il governo spagnolo condanna l’aggressione della Russia in Ucraina ed esprime la propria solidarietà al governo e al popolo ucraino»: è quanto scritto in un tweet dal premier Pedro Sánchez. «Rimango in stretto contatto con i nostri soci e alleati della Nato per coordinare la nostra risposta», ha aggiunto.

Finlandia e Svezia, che non sono membri della Nato, hanno condannato l’attacco russo all’Ucraina, denunciando, nelle rispettive dichiarazioni, «un attacco all’ordine di sicurezza europeo». La crisi in Ucraina e la minaccia russa hanno anche riacceso il dibattito nei due paesi sull’adesione all’Alleanza. Ad Helsinki è stato convocato in mattinata un incontro di emergenza tra il presidente Sauli Niinistö e la premier Sanna Marin.

Da parte sua, la Norvegia, membro della Nato, ha condannato una «grave violazione del diritto internazionale» e ha annunciato il trasferimento della sua ambasciata da Kiev a Leopoli, nell’ovest del paese.

Il presidente romeno Klaus Iohannis ha duramente condannato l’operazione militare russa in Ucraina, paese che confina con la Romania. «L’attacco - si legge in un comunicato ufficiale - rappresenta una flagrante violazione dei principi di diritto internazionale e della sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina. La Russia dovrà rispondere di quest’azione assolutamente illegale». Intanto, questa mattina un aereo da guerra ucraino ha violato lo spazio aereo romeno, venendo intercettato da due F16 dell’aviazione romena e scortato alla base di Bacau.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citato dall’agenzia Anadolu, ha definito l’operazione militare della Russia in Ucraina «inaccettabile» descrivendola come «un colpo alla stabilità e alla prosperità della nostra regione». «Facciamo nuovamente appello affinché i problemi tra Russia e Ucraina siano risolti attraverso il dialogo nell’ambito degli accordi di Minsk» ha detto il capo di Stato turco.

Il premier giapponese Fumio Kishida, al termine del Consiglio di sicurezza nazionale, ha detto che l’invasione russa dell’Ucraina «scuote le fondamenta dell’ordine internazionale, che non consente tentativi unilaterali di cambiare lo status quo». Tokyo «condanna fermamente la Russia. Coordineremo gli sforzi con la comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti, e affronteremo questo problema rapidamente».

La Cina «segue da vicino gli ultimi sviluppi sull’Ucraina e sollecita tutte le parti a prestare moderazione e a evitare che la situazione vada fuori controllo», ha detto la portavoce del ministero degli esteri Hua Chunying nel briefing quotidiano.

La condanna dei politici svizzeri

Non si sono fatte attendere le reazioni di condanna da parte dei politici svizzeri all’attacco russo all’Ucraina. È «una giornata nera per l’Europa», si afferma tra le altre cose nei vari messaggi su twitter.

Il presidente dei Verdi Balthasar Glättli non usa mezzi termini per denunciare l’invasione russa: «La guerra di Putin contro l’Ucraina è una palese violazione del diritto internazionale. Porta morte e miseria a coloro che ne sono colpiti». «Ora anche la Svizzera deve prendere sanzioni diplomatiche ed economiche», ha aggiunto il consigliere nazionale zurighese.

A sua volta, il co-presidente del Partito socialista Cédric Wermuth ha invitato la Svizzera «a chiedere la fine immediata della guerra e dell’aggressione russa». «Non c’è giustificazione per questa guerra. Sono profondamente scioccato», ha dichiarato il consigliere nazionale argoviese. Secondo Wermuth, «essere neutrali non significa rimanere in silenzio. Ma difendere incondizionatamente la pace, i diritti umani e il diritto internazionale. È ciò che deve fare il governo ora».

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente dei Verdi liberali Jürg Grossen: «Condanniamo con la massima fermezza l’attacco ingiustificato della Russia all’Ucraina. La Svizzera deve associarsi alle sanzioni dell’UE ed evitare di essere usata per aggirarle». Il consigliere nazionale bernese ha poi aggiunto: «Il nostro pensiero va al popolo ucraino al quale esprimiamo la nostra solidarietà».

Dal canto suo, il presidente dell’Alleanza del Centro Gerhard Pfister ha ritwittato per l’occasione un messaggio dell’ex cancelliere tedesco e ora presidente (chairman) della compagnia petrolifera russa Rosneft, Gerhard Schröder: «Putin è un democratico impeccabile». Il consigliere nazionale zughese ha voluto sottolineare come nei giorni scorsi più volte Schröder si sia espresso a favore della Russia sul dossier ucraino.

Anche la presidente del Consiglio nazionale Irène Kälin (Verdi/AG) ha espresso il suo sbigottimento di fronte all’attacco russo: «Che giornata nera». Poi, in un messaggio congiunto assieme al presidente del Consiglio degli Stati Thomas Hefti (PLR/GL), si è detta «molto preoccupata per il popolo ucraino» e ha condannato «l’invasione russa quale violazione del diritto internazionale», si legge sul sito del Parlamento.

Unica voce fuori dal coro quella del presidente della Commissione della politica estera del Nazionale, Franz Grüter (UDC/LU). Quest’ultimo, sul portale d’informazioni 20 Minuten, ha esortato la Confederazione a rimanere fedele al suo ruolo di mediatrice neutrale. «In questo modo, la Svizzera può contribuire maggiormente alla costruzione della pace». Per il consigliere nazionale lucernese le sanzioni non sono quindi un’opzione, poiché a suo avviso queste non contribuirebbero a un allentamento del conflitto, ma violerebbero la neutralità svizzera e, spesso, sono indirizzate alle persone sbagliate.

