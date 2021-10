(In aggiornamento) Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre due questa sera a Kongsberg, nel sud-est della Norvegia; lo ha reso noto la polizia norvegese, che ha arrestato l’autore dell’attacco. L’ispettore di polizia Oyvind Aas, citato dall’emittente di Stato Nrk, ha specificato che uno dei feriti è un poliziotto che indossava abiti civili. Entrambi i feriti sono in ospedale. I parenti delle vittime, ha aggiunto Aas, sono stati informati.

I motivi dell’attacco, avvenuto in diverse località del centro di Kongsberg, sono ancora indeterminati in questa fase. La polizia non ha fornito dettagli sul sospettato se non che si tratta di un uomo che è stato portato alla stazione di polizia nella vicina città di Drammen.