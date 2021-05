Lo riferiscono all’Agenzia Fides i Gesuiti in Myanmar.

Gli abitanti del villaggio di Kayan Tharyar ritenevano che la chiesa parrocchiale sarebbe stato un «luogo dove potersi rifugiare in sicurezza per chi era in fuga da incidenti e sparatorie nella zona ma hanno dovuto tragicamente ricredersi», riferiscono i Gesuiti. Anche la cattedrale del Sacro Cuore di Pekhon (a una quindicina di chilometri da Loikaw) è stata danneggiata dai colpi di artiglieria.