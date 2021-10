Attacco hacker alla SIAE, chiesto il riscatto

Un attacco del tipo ‘data breach’ è stato portato da hacker alla Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae): sono stati esfiltrati circa 70 gigabyte di dati ed è stato chiesto un riscatto per evitarne la pubblicazione.

La Polizia postale indaga sul caso, attraverso il compartimento di Roma del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic).

«La Siae non darà seguito alla richiesta di riscatto», ha detto all’agenzia ANSA il direttore generale Gaetano Blandini, che sottolinea: «Abbiamo già provveduto a fare la denuncia alla polizia postale e al garante della privacy come da prassi. Verranno poi puntualmente informati tutti gli autori che sono stati soggetti di attacco. Monitoreremo costantemente l’andamento della situazione cercando di mettere in sicurezza i dati degli iscritti della Siae».