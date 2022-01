Numerosi siti del governo ucraino sono stati oggetto di un attacco informatico su larga scala, un attacco non immediatamente rivendicato, che avviene nel contesto delle accresciute tensioni tra Kiev e Mosca.

«Messaggi provocatori sono stati pubblicati sulle home page di questi siti, ma il contenuto di detti siti non è stato modificato e non si è verificata alcuna fuga di dati personali, secondo le informazioni disponibili», ha affermato la Sbu in un comunicato stampa.