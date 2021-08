(In aggiornamento) Sono almeno 60 i morti nell’attacco suicida avvenuto oggi a Kabul. Altre 140 persone sono state ferite: il 60% sarebbe in condizioni gravi. Il bilancio è stato diffuso in serata dal Wall Street Journal, che cita fonti mediche. In serata una nuova esplosione si è udita in città, hanno riferito diversi media internazionali.

Un ex interprete per le forze britanniche ha dichiarato a un redattore di Sky News che «è stato come il giorno del giudizio universale, persone ferite ovunque. Ho visto persone correre con il sangue sui loro volti e sui loro corpi». L’ex interprete stava aspettando all’aeroporto di Kabul un volo di evacuazione con sua moglie e i suoi figli quando sono avvenute le esplosioni, riporta la BBC.

L’agenzia Reuters, dando un primo bilancio dell’attacco, ha citato un portavoce dei talebani secondo il quale ci sarebbero dei feriti anche nelle loro file.

Sarebbero almeno tre i militari americani feriti nell’attacco all’aeroporto di Kabul, stando ai media americani, fra i quali Fox News.

Il ministero della Difesa turco, citato dalla Reuters, dice che all’aeroporto di Kabul ci sono state due esplosioni, aggiungendo che non ci sono stati feriti pure nel contingente turco impegnato allo scalo. La doppia esplosione è stata confermata anche da fonti britanniche citate dal Guardian.

Dal canto suo l’ambasciatore francese in Afghanistan, David Martinon, ha scritto su Twitter che c’è il rischio di una «nuova esplosione» all’aeroporto di Kabul chiedendo agli afghani che si trovano vicino ai cancelli di allontanarsi e «cercare un riparo».

L’attentato all’aeroporto di Kabul è stato compiuto da un attentatore che si è fatto esplodere in una zona chiamata «il canale», ha indicato da parte sua l’inviato di Sky News sul posto spiegando che si tratta di un’area appena fuori lo scalo dove migliaia e migliaia di persone aspettano che i loro documenti vengano esaminati. In questa zona, ha spiegato il reporter, operano principalmente le truppe britanniche.

All’aeroporto di Kabul «chiusi tutti i gate»

Tutti i «gate» dell’aeroporto di Kabul dove da giorni venivano controllati i documenti di migliaia di civili in fuga dall’Afghanistan sono stati chiusi dopo l’attentato suicida. Lo riferiscono fonti USA a Fox news. «Lasciate immediatamente gli ingressi dell’aeroporto»: è l’appello lanciato dall’ambasciata USA a Kabul con l’appello ad evitare l’area.

Intanto, Fox News, citando fonti di Capitol Hill, conferma una seconda esplosione a Kabul e parla di «attacco complesso».

I talebani, dal canto loro, stanno chiedendo agli abitanti di tornare a casa attraverso altoparlanti pubblici. Lo scrive su Twitter il corrispondente di Russia Today nella capitale afghana raccontando del rumore incessante delle ambulanze che si sente da qualche ora. Il reporter riferisce anche che la linea internet sugli smartphone è fuori uso in tutta la città.

Immagini shock, i feriti sulle carriole

Fotografie e video dalla zona dell’attentato presso l’aeroporto di Kabul - rilanciate da Al Arabiya e Tolo News - mostrano persone ferite, coperte di sangue, e ambulanze che li caricano. In altre foto i feriti vengono trasportati su delle carriole.

Emergency Kabul attiva il protocollo per le stragi

I medici di Emergency Kabul hanno dichiarato di aver attivato il protocollo per le «stragi» così da far fronte al gran numero di feriti in arrivo dall’aeroporto. Poco dopo l’esplosione, Emergency aveva fatto sapere di aver già accolto almeno una trentina di feriti. Intanto, fonti della difesa britannica riferiscono a Sky news che è «altamente probabile» che l’attentato all’aeroporto di Kabul sia stato compiuto dall’Isis-K, l’Islamic State della provincia afghana del Khorasan. Le prossime ore all’aeroporto di Kabul saranno «estremamente rischiose», ha dal canto suo affermato il presidente francese Emmanuel Macron. «La Francia cercherà di evacuare ancora da Kabul diverse centinaia di afghani», ha aggiunto il presidente.

I repubblicani spingono per le dimissioni di Biden

Dal canto suo, il deputato repubblicano Mike Garcia ha chiesto esplicitamente a Joe Biden di dimettersi. All’interno del partito repubblicano da giorni cresce il fronte di coloro che vorrebbero l’impeachment del presidente americano.

«Con questa catastrofe in Afghanistan nelle sue mani ci sarà sangue americano e degli alleati», ha detto Garcia su Fox News.

©CdT.ch - Riproduzione riservata