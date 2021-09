La polizia neozelandese ha sparato e ucciso un «estremista violento» che ha accoltellato e ferito almeno sei persone in un supermercato di Auckland. Il primo ministro Jacinda Ardern ha descritto l’evento come un «attacco terroristico» da parte di un cittadino dello Sri Lanka che era sotto sorveglianza. L’uomo sarebbe stato ispirato dal gruppo terroristico dello Stato Islamico.

«Quello che è successo oggi è stato spregevole, era odioso, sbagliato», ha detto il primo ministro Ardern in una conferenza stampa, aggiungendo che l’uomo – la cui identità non può essere rivelata – era arrivato in Nuova Zelanda nell’ottobre 2011 ed era diventato una persona di interesse per la sicurezza nazionale nel 2016.

Era stato costantemente monitorato e pesantemente sorvegliato a causa delle preoccupazioni sulla sua ideologia. Come mai, però, non è stato prima che compiesse l’attacco?

«La realtà è che quando si sorveglia qualcuno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non è possibile essere immediatamente accanto a loro in ogni momento. Il personale è intervenuto il più rapidamente possibile e ha impedito ulteriori lesioni in quella che è stata una terribile situazione», ha dichiarato il commissario di polizia Andrew Coster.

«Le persone stavano correndo fuori, istericamente, urlando, urlando, spaventate», ha detto per contro un testimone nel descrivere quanto accaduto, aggiungendo di aver visto un uomo anziano steso a terra con una coltellata.

I video online mostrano clienti in preda al panico che escono dal supermercato Countdown al LynnMall a New Lynn.

I rapporti locali riferiscono di sei pazienti portati in ospedale, di cui tre in stato critico, uno è in condizioni gravi e due sono in condizioni moderate.

Kiri Hannifin, responsabile della sicurezza generale di Countdown, ha dichiarato di essere «devastata da ciò che è accaduto nel nostro negozio di Lynnmall. Supporteremo tutto il nostro team. Il negozio sarà chiuso fino a nuovo avviso».

