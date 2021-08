Il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha presentato tramite un tweet le sue condoglianze per l’attentato di ieri a Kabul, che ha fatto almeno 90 morti fra cui diversi soldati americani. Il consigliere federale si è detto «profondamente addolorato» per il duplice attacco mortale.

Altre 15 persone con legami con la Svizzera, che non hanno potuto o voluto raggiungere l’aeroporto, si trovano ancora sul posto. L’ambasciata elvetica di Islamabad in Pakistan, responsabile dei servizi consolari con l’Afghanistan, è in contatto regolare con loro.