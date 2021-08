Il fiume Colorado registra per la prima volta una carenza d’acqua

cambiamento climatico

Secondo il New York Times, verranno effettuati tagli all’approvvigionamento idrico, che inizialmente colpiranno soprattutto gli agricoltori dell’Arizona: a partire dal prossimo anno saranno tagliati fuori da gran parte dell’acqua su cui hanno fatto affidamento per decenni - Razionamenti molto più limitati sono previsti per Nevada e Messico attraverso il confine meridionale degli USA