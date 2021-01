Contro l’emergenza coronavirus Israele ha messo in atto un piano di vaccinazione che non ha uguali nel mondo. Basti pensare che allo stato attuale le autorità sanitarie nazionali hanno già inoculato il primo vaccino a 2.310.812 cittadini, mentre 625.879 hanno già ricevuto la seconda dose. Il tema è stato al centro di un webinar organizzato dalla Goren Monti Ferrari Foundation di Lugano in collaborazione con l’USI e il Corriere del Ticino. Moderato dal docente dell’USI Emiliano Albanese, la conferenza, intitolata «Vaccinazioni, la storia di successo di Israele», ha visto la partecipazione del professor Navad Davidovich, direttore della Scuola di sanità pubblica dell’Università Ben Gurion del Negev.