Atterraggio di emergenza all’aeroporto newyorchese LaGuardia dopo la segnalazione di un passeggero dal comportamento sospetto, che è stato preso in custodia per essere interrogato. Lo riferiscono i media USA, parlando di un «incidente legato alla sicurezza». Tutti gli 80 passeggeri del volo 4817 della Republic Airlines, proveniente da Indianapolis, sono stati fatti scendere. Un portavoce della Port Authority ha confermato che non c’è «alcuna indicazione» di minaccia per il velivolo.