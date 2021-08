«Con le persone da proteggere ora l’aereo è in viaggio per Taschkent/Uzbekistan», ha twittato il ministero della difesa tedesco. Secondo il tabloid Bild, che cita fonti di governo, sull’aereo sono state caricate solo sette persone della lista ufficiale, di cui cinque di cittadinanza tedesca, un olandese e un afghano. Dato il caos nelle strade e il coprifuoco dopo le 21.00 non sono potute arrivare più persone in aeroporto.