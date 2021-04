Il governo Biden aveva già sanzionato Mosca per l’avvelenamento e l’incarcerazione dell’oppositore russo Alexiei Navalny, ma il presidente statunitense aveva promesso di rispondere a tutte le azioni ostili del Cremlino. Posizione che, aveva ricordato ieri la Casa Bianca, ha ribadito anche nella sua seconda telefonata al presidente russo Vladimir Putin, pur proponendogli un summit in un Paese terzo per affrontare i problemi comuni. Mosca ha risposto che esaminerà la proposta. Nel frattempo, Washington si dice anche preoccupata per le azioni «provocatorie» della Russia al confine con l’Ucraina.